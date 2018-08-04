Тренерский штаб объявил состав сборной Казахстана по вольной борьбе на Азиатские игры-2018, передает sports.kz

Сборная Казахстана по вольной борьбе приступила к заключительному сбору, который проходит на высокогорной базе «AIBA» в Талгаре. Здесь команда пробудет до 14 числа, откуда на следующий день запланирован вылет в Индонезию, где уже 18 августа, в Джакарте стартуют Азиатские игры. Для национальной дружины это уже 3-й сбор в рамках подготовки к Азиаде. Первый УТС прошел в российском Кисловодске, второй на базе в Щучинске.

Накануне консультант сборной Казахстана, Майрбек Юсупов и главный тренер команды Асет Серикбаев объявили список борцов, которым предстоит защищать честь страны на главных стартах континента:

57 кг: Жандос Исмаилов (Алматинская область)

65 кг: Саятбек Окасов (Павлодарская область)

74 кг: Данияр Кайсанов (ВКО)

86 кг: Адилет Давламбаев (Алматы)

97 кг: Бакдаулет Альментай (Туркестанская область)

125 кг: Олег Болтин (ВКО)

Напомним, ранее, Майрбек Юсупов отмечал, что победители чемпионата Казахстана, который прошел в начале мая месяца в Шымкенте, будут иметь приоритетное право на поездку в Индонезию.