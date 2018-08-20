45-этажное административное здание «Изумрудный квартал» (Блок Б) появилось на электронной торговой площадке gosreestr.kz, передает МИА «Казинформ».

На продажу объект выставило ТОО «КазМунайГаз-Сервис» по типу торгов «на повышение». Стартовая цена — 24 миллиарда 83 миллиона 228 тысяч тенге.

Вместе с самим зданием, общей площадью 100 923,7 квадратных метра, продается прилегающий земельный участок, вспомогательное сооружение и движимое имущество.

Начало торгов назначено на 4 сентября. Небоскреб находится по улице Кунаева, 8.