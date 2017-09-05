Автомобили Тулешова продали по цене в два раза ниже их оценочной стоимости

Три конфискованных автомобиля Тохтара Тулешова были проданы на торгах, сообщается на сайте Электронной торговой площадки. Повторный аукцион прошёл 5 сентября 2017 года, Informburo.

Bentley Continental GT 2006 года продали за 7 млн тенге. Стартовая цена была 13,7 млн тенге.

Внедорожник 2006 GMC Yukon XL Denali оценили в 6,5 млн тенге, но купили его за 3,9 млн тенге.

Третий автомобиль Mitsubishi GTO продали по исходной цене в 1 млн тенге.

Самый дорогой из представленных авто Тулешова – 12-летний Rols Royce Phantom с российской регистрацией за 40,15 млн тенге – не продали. В объявлении о торгах поясняется, что на момент начала электронного аукциона в зале по объекту продажи находилось менее двух участников аукциона.

Ещё один автомобиль остался без нового хозяина – это Chevrolet Suburban 2006 года выпуска по стартовой цене в 12 млн тенге.

Продавцом автомобилей был «Южно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК».

Деньги от продажи конфискованного имущества пойдут в доход государства. Оценку производили независимые аудиторские компании.

Первый аукцион автомобилей Тулешова состоялся 8 августа, в 11:00, однако ни одной заявки на участие в торгах и покупку автомобилей не поступило.

Тохтара Тулешова приговорили за антинародную деятельность к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с пожизненным лишением права занимать должности в коммерческих и общественных организациях. У Тулешова конфисковали девять особняков, земельный участок, породистых скакунов и дорогостоящие автомобили.