К деньгам и всем ритуалам, которые связаны с ними, нужно относиться осторожно, пишут в издании rsute.ru. Следует прислушаться к советам эзотериков по поводу времени и способов возврата денежных долгов, чтобы своими действиями не отвернуть от дома финансовый поток.

В первую очередь следует помнить, что долги не возвращаются в определенные дни и время, а именно:

понедельник, вторник, пятница, воскресенье (это принесет финансовые неудачи и остановит рост доходов);

вечером;

большие церковные праздники (Крещение, Пасха, Благовещение, Рождество);

полнолуние (кроме 14-х лунных суток).

Деньги отдают заемщику по средам, четвергам и субботам. Отдавать дол следует на убывающую луну.

Есть ряд примет, которые помогут не только рассчитаться с задолженностями, но и привлекут удачу в финансовых делах, направляя денежный поток в необходимом для человека русле.

1. Берут в долг левой рукой, а отдают — правой.

2. Деньги возвращают купюрами большего номинала, чем брали, или хотя бы такого же.

3. Перед возвратом долга деньги аккуратно пересчитывают, распределяют по возрастанию, складывают пополам и передают заемщику сложенной частью, чтобы края купюр были направлены к возвращающему долг человеку.

4. Нельзя отдавать деньги на пороге, возле открытой двери.

5. Если приходится рассчитываться с долгом вечером, то лучше положить деньги на пол, чтобы нейтрализовать негативное воздействие отрицательных денежных потоков.

6. Отдавать одолженную сумму из рук в руки — плохая примета. Лучше для должника и заемщика будет, если деньги лягут на деревянную поверхность.

7. При получении прибыли, не стоит сразу тратить ее или спешить отдавать долг в тот же день. Деньги должны \»переночевать\» в кошельке человека, чтобы закрепить свою энергию возле него.

8. Возвращать одолженные деньги надо с благодарностью, без сожалений и легким сердцем.