22.08.2018
Новости Общество Родители имеют право отдавать детей в любую школу, независимо от прописки

Родители имеют право отдавать детей в любую школу, независимо от прописки

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Причина требования адресной справки заключена в переполненности школ, отметил вице-министр образования и науки.

При приёме в первый класс прописка в конкретном районе не требуется, заявил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в Правительстве, отвечая на вопросы журналистов, сообщило informburo.kz.

Он отметил, что родители имеют право отдавать своих детей в любые организации образования по своему желанию.

«Здесь надо основываться только на законодательство. У нас есть закон «Об образовании», 127 постановление Правительства, типовые правила приёма. В этих типовых правилах приёма не указано, что родители должны сдавать те документы, о которых вы сказали. То есть прописка на самом деле не требуется. Данные требования – неправильные», – заверил он.

Однако вице-министр подчеркнул, что причина требования адресной справки заключена в переполненности школ.

«Другое дело, что здесь, в данном случае в Астане, есть проблемы с переполненностью школ, дефицитом ученических мест, необходимо всегда учитывать этот момент. Мы здесь будем разбираться, смотреть», – пообещал он.

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