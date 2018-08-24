Ситуация с грузопотоком на узбекско-казахской границе заметно улучшилась. Нет многокилометровых очередей из большегрузных автомашин, которые можно было наблюдать ещё две недели назад. Этому поспособствовало соглашение подписанное руководителями таможенных служб Казахстана и Узбекистана.

Очередь из грузовых автомашин на таможенном посту «Конысбаева» значительно поредела и водители полны оптимизма — стоять перед границей приходится чуть больше 8 часов. Ещё две недели назад чтобы пересечь рубеж между государствами в очереди отстоять приходилось почти сутки.

В два часа дня возле таможенного поста скопилось около трёх десятков грузовиков. Фургоны, не спеша перемещаются друг за другом, как только освобождается место. Ждать приходится недолго: каждые 30-40 минут автомашины скрываются за воротами поста. А ещё 2 недели назад очередь из рефрижераторов растягивалась на 10 километров. На этом отрезке границы скапливались несколько сотен грузовиков. Как рассказывают водители, тем, кому особенно не повезло, стоять пришлось несколько суток.

Григорий Кулигин, водитель: «Приехал с Питера. Сегодня вот в четыре утра заехал, пробочка небольшая в принципе. А две недели назад, когда выезжал из Узбекистана в Россию, пробка была 8-9 километров, как бы и в два ряда стояли вот здесь и в начале. Плюс стоянка, но было очень много машин, люди по трое суток стояли».

Андрей Карась, водитель: «Жарковато, конечно. Стоим всего три часа, но пока терпимо. Бывает и трое четверо суток стоишь, как коллеги рассказывали. Но ничего вроде потихоньку работают. Пока что всё хорошо, главное, чтобы это не затянулось на 2-3 суток. А так по Казахстану всё хорошо: дороги хорошие, всё быстро».

Чтобы нормализовать ситуацию на границе пришлось проводить переговоры на самом высоком уровне. В результате чего грузопоток удалось увеличить почти в два раза.

Быхытжан Усипбаев, ведущий специалист таможенного поста им. Конысбаева:»Сегодня с утра через наш пост уже проехало 80 автомашин. Всего же через него в день проезжает до 160 машин. Увеличить пропускную способность мы смогли после переговоров руководителей таможенных комитетов Казахстана и Узбекистана. Они прошли на этом посту 18 августа. Тогда мы договорились работать в усиленном режиме».

Для того чтобы ускорить работу поста как узбекским так и казахстанским таможенникам пришлось в несколько раз увеличить численность персонала. Сотрудники осуществляющие фито- и технический контроль, оформление таможенных документов, поиск наркотиков и другие необходимые на границе процедуры работают в несколько смен. Как говорят таможенники работы по сравнению с прошлым годом стало больше в разы.

Ермолда Жумабаев, главный специалист таможенного поста им. Конысбаева: «Грузопоток по сравнению с прошлым годом увеличился на 65 процентов. Удалось решить этот вопрос потому, что мы работаем в усиленном режиме. Пропускная способность нашего поста 100-120 автомашин, но сейчас мы пропускаем до 160 автомашин в одну сторону, а общая проходимость вход/выезд 300-320 автомашин».

В ближайшие несколько лет колонны грузовых автомашин у таможенного поста возможно совсем исчезнут. Руководители республиканского таможенного комитета планируют модернизовать этот пропускной пункт. Здесь появится несколько дополнительных полос для грузовых и легковых автомашин, что значительно ускорит пересечение государственной границы.

Данияр Худайбергенов