Пользователь социальных сетей разместил в своем аккаунте видео, для того, чтобы показать, как полицейский, доставляющий автомобиль на штрафную стоянку, нарушает правила безопасности дорожного движения.

Автор видео пытается получить от полицейского ответы на вопросы: почему страж порядка не пристегнул ремень безопасности и не включил фары?

— Вам позволено управлять автомашиной без ремня безопасности?

— Да, мне можно! — ответил полицейский.

За что и поплатился. Вслед за размещенным видео последовала незамедлительная реакция полицейского руководства. Начальник МПС Шымкента Данияр Мейрхан разместил под видео свой комментарий: «примем меры, ждите!»

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И меры были приняты. Не прошло и суток, как Данияр Мейрхан отчитался в своем Инстаграме о том, что полицейский-нарушитель наказан по двум фактам нарушения ПДД и выложил подтверждающие документы, сопроводив свой пост комментарием: «Перед законом все равны!»

Ернар Балабеков