Что будет если нарушить ПДД ради лайков?

Всё чаще на дорогах появляются молодые люди, которые ради контента в соцсетях сознательно нарушают правила дорожного. Безрассудное поведение, которое может стоить кому-то здоровья или даже жизни, нельзя оправдать ни хайпом, ни лайками.

Напомним, сейчас в республике проводится ОПМ «Безопасная дорога», в рамках которого выявлен очередной случай подобного правонарушения. Участники автомобильного кортежа решили «выделиться» и грубо нарушили ПДД.

Выяснилось, что всё это делалось ради эффектного видео — участники хотели набрать популярность в интернете. Но вместо просмотров получили протоколы: лишение водительских прав и административная ответственность.

Нарушения зафиксировали камеры видеонаблюдения, в итоге чего удалось избежать серьёзных последствий.

Полиция подчёркивает: такое поведение — недопустимо. Подвергать опасности других ради развлечения — это не бравада, а безответственность. К сожалению, это не единичный случай в мегаполисе.

В этой связи, правоохранители предупреждают: правила дорожного движения обязательны для всех, такие нарушения будут строго пресекаться. Нулевая терпимость — единственный правильный ответ на подобное поведение.