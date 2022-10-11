ДТП с участием полицейской машины попало на видео в Туркестанской области

Авария с участием патрульной машины и грузовика произошла в Жетысайском районе.

По данным стражей порядка, столкнулась служебная машина полиции и грузовик. На кадрах видно, что лобовое стекло и половина автомобиля правоохранителей унижтожены. После столкновения, водителя полицейской машины осмотрели врачи и отпустили домой. Кто стал виновник ДТП, в пресс-службе департамента полиции Туркестанской не уточнили. Зато видео происшествия активно распространяется в социальных сетях.

«10-го октября в 23:30, в Жетысайский районный отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. По прибытию на место, полицейскими установлено, что столкнулись служебная автомашина полиции и грузовой автомобиль марки «ГАЗ». В результате ДТП водитель служебной автомашины после осмотра врачей отпущен домой. Данный факт зарегистрирован по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества»,- сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.