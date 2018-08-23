В Казахстане хотят создать комиссию по правам разумных существ на других планетах.

Известные общественные деятели и правозащитники Казахстана предлагают изменить название Комиссии по правам человека при Президенте РК и наделить ее более широкими полномочиями. В качестве рабочего варианта предлагается назвать этот государственный институт — «Комиссия по правам разумных существ во Вселенной».

Свое предложение общественники обосновывают тем, что сейчас в мире развелось много правозащитников, а вот о правах разумных существ на других планетах никто не думает. Между тем проблема эта весьма актуальна. Участившиеся случаи появления НЛО в различных частях света, спорадические контакты с гуманоидами вызывают необходимость разработать специальный кодекс поведения и правовые нормы, которые действовали бы не только на Земле, но и на других планетах. К тому же, как утверждают многие уфологи, велика вероятность того, что права разумных существ грубо попираются в местах их обитания.

Авторы идеи считают, что, добившись выдающихся успехов в области защиты прав человека, омбудсмены обязаны взять на себя более высокую миссию – защищать права разумных существ не только в пределах нашей галактики, но и во Вселенной.

Проект нового государственного института представлен в общественную приемную М.Телибекова для ознакомления и рекомендации в парламент страны. Внимательно ознакомившись с основными положениями концепции, общественник предложил авторам идеи для начала решить все земные проблемы.

«Восстановите права человека, к примеру, в Сирии и Афганистане, и только после этого можно замахнуться на другие планеты» — порекомендовал мусульманский деятель отечественным реформаторам.