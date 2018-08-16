«Краеведение будет включено в 4 дисциплины: “История Казахстана”, “Казахская литература”, “География” и “Музыка”. Общая продолжительность курса составит 20 часов. Например, в 5-классе 5 часов, в 6-м классе 7 часов, в 7-м классе 8 часов. Основная цель курса — дать каждому ученику знания о родном крае, развить его патриотические чувства», — сказал А. Дуйсебек.

По его словам, учебники «Краеведение» для каждого региона разрабатывались авторскими коллективами, сформированными в этих регионах из местных ученых, педагогов, краеведов. Там же были созданы редакционные коллегии. Затем созданные здесь же советы направляли проекты учебников на экспертизу в республиканскую комиссию. На республиканской комиссии экспертизу прошли 29 учебников из 32, они рекомендованы для издания.