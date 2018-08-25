В Шымкенте проходит ярмарка школьных принадлежностей и формы «Дорога в школу».

Уже два дня она работает рядом с центральным стадионом Кажимукана.

Жительница поселка Ак булак Нагима Сулейменова собирает к новому учебному году трех внуков. Бабушка обошла несколько базаров и поняла, что все эти варианты не по ёё кошельку — слишком дорого. Достойной альтернативой Нагиме-аже показалась ярмарка «Дорога в школу». Здесь и цены приемлемые и качество подходящее.

Нагима Сулейменова жительница поселка Акбулак:» Мои внуки — первоклассник и второклассник, а внучка ходит в пятый класс. Конечно, чтобы собрать их в школу, нужно прилично потратиться. Но нас спасла эта ярмарка. Здесь цены ниже чем в других местах, можно сэкономить. Например, я подсчитала, чтобы собрать внуков нужно около 15-ти тысяч, а для внучки порядка 20-ти».

Ярмарка «Дорога в школу» открылась на центральном стадионе имени Кажымукана. Даже в будний день здесь немало посетителей. В последнюю неделю перед школой ажиотаж не утихает. На ярмарке родителей учеников привлекают цены. Костюмы для мальчиков стоят 5-5,5 тысяч тенге. Рубашки отдадут за 1500, если поторговаться, то и за тысячу. Столько же стоят — юбки.

Гульмира Акимбаева, продавец:»Я здесь, на ярмарке, торгую в первый раз. Очень много покупателей приходит, и у нас большой ассортимент товаров. Все вещи на порядок дешевле чем на базарах, в магазинах. От изначальной цены мы скидывает 500 тенге, а то и больше. Хотя, некоторых покупателей и эти цены не устраивают, они просят сделать скидку. В основном мы не отказываем и идем на уступки».

Подешевле на ярмарке можно приобрести не только одежду. Приемлемая цена и у школьных рюкзаков — от 1000 до 5500 тысяч тенге. Кроме ранцев здесь можно купить и канцелярские принадлежности — ручки, тетради и многое другое. Аселя Мырзакара торгует нехитрым товаром. Так ученица помогает родным, а заодно и зарабатывает во время школьных каникул.

Аселя Мырзакара, продавец: «Например у нас клей стоит 100 тенге, хоя на базарах он по 150. Вообще у нас все дешевле — карандаши очень хорошие за 300 тенге, школьные дневники по 350. Я сама здесь себе собрала набор в школу. Мне все очень нравится».

Продавцы реализуют свой товар по низкой цене не просто так. Предпринимателей освободили от уплаты аренды за предоставленные места. Ярмарка доступных школьных принадлежностей продлится на стадионе до 26 августа .

Анастасия Новикова