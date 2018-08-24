В Шымкенте возобновилась работа по продлению улицы Отегенова.

Она затянулась на долгие 5 лет. Первый отрезок был сдан в эксплуатацию еще в 2012 году. Сейчас работы ведутся на отрезке длиной 400 метров. Подрядчик — ТОО «Атем Транс Жол» — приступил к земляным работам.

По словам специалистов, проезд по этой улице будет открыт к концу года. Работы должны были начаться намного раньше, но этому мешала прокладка инженерных коммуникаций. Главное, чтобы теперь подрядчики успели и в сезон дождей жителям не пришлось месить грязь.