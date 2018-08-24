Масштабный фестиваль «Кауын фест» прошел в центральном парке города Жетысай Туркестанской области.

Мероприятие было организовано совместно с акиматами Жетысайского и Мактаральского районов. Интересный праздник появился по инициативе акима области Жансеита Туймебаева, который с целью популяризации плодов бахчи во всем мире, предложил организовать фестиваль.

Мероприятие прошло весело и масштабно. Помимо выставки овощей, на нем свое искусство продемонстрировали мастера по карвингу со всех аулов района. Мырзашольский край по праву можно назвать родиной бахчевых. Сегодня на фестиваль бахчевых дехкане всего региона привезли около 30 тонн арбузов и дынь 27 разных сортов.

«В прошлом году наши аграрии собрали 600 тысяч тонн арбузов и дынь, основную часть которых экспортировали в Россию и страны Западной Европы», — отмечают организаторы. Сладкая дыня «Мырзашол» становится нашим брендом в России. Чтобы повысить её популярность ещё больше, аким области Жансеит Туймебаев в свою очередь предложил сделать фестиваль традиционным.