Курс доллара повлиял на стоимость турпутевок в тенге в сторону удорожания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу корпоративного фонда «Туристік Қамқор».

Причиной стало повышение стоимости доллара.

«В связи с тем, что в основном цены на турпутевки формируются в долларах, «своя цена» путевки изменится незначительно, она станет «дороже» лишь при пересчете в тенге. Ведь туроператоры пересчитывают цены по действующим курсам, а курс доллара действительно вырос. Поэтому можем констатировать, что стали дороже не путевки, а изменилась лишь стоимость в тенге. Хотя даже в долларах цены на турпутевки никто не фиксирует. В зависимости от направления, сезона и звездности отеля цена может варьироваться.

Некоторое повышение доллара на турпоток нынешним летом не повлияло, потому что отпуска уже завершаются. Только за три летних месяца за рубежом по туркоду отдохнули 140 тысяч казахстанцев. Для сравнения, в 2017 году их количество составило 260 тысяч. То есть среди казахстанцев растет интерес и спрос на отдых за рубежом», — сообщили в корпоративном фонде «Туристік Қамқор».

По информации экспертов, цены на турпутевки на конец августа станут чуть выше в связи с предстоящими праздниками (Курбан-айт, в частности).

Стоимость путевки в Турцию начнет снижаться уже после 17 сентября, когда в Казахстане начнется учебный год. Турцию казахстанцы выбирают обычно для семейного отдыха, где для этого созданы абсолютно все условия. Именно к концу сентября путевка на двоих в Турцию на 7 дней будет стоить 800 тысяч тенге, это при том, что в расчет берется гостиница пять звезд. В Египте в сентябре 8 дней вдвоем можно будет отдохнуть в пятизвездочном отеле за 500 тысяч тенге. Цены на отдых в Египте осенью-зимой начнут расти, тогда как в Турции, наоборот, будет наблюдаться тенденция к снижению.