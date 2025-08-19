Аналитики ухудшили прогноз по курсу доллар/тенге

Укрепления тенге в ближайшие месяцы ждать не стоит. По данным экспертов BCC Invest, июль для национальной валюты оказался крайне волатильным. Даже базовый сценарий предполагает дальнейшее ослабление тенге к доллару.

Уже в августе, по оценкам экспертов, курс может составить 538,5 тенге за один доллар. В пессимистичном варианте нацвалюта осланет до 555 тенге. Пересмотрены и долгосрочные ожидания.

«Прогноз среднемесячного уровня национальной валюты в августе 2026 года будет составлять: оптимистичный сценарий – 532,3 тенге; базовый сценарий – 550,1 тенге; пессимистичный сценарий – 567,8 тенге за 1 доллар США», — рассказали аналитики BCC INVEST.

Эксперты частично согласны с прогнозами аналитиков. По их словам, предпосылок для укрепления тенге пока не наблюдается. Ситуацию осложняет продолжающееся удешевление нефти, которое, вероятнее всего, сохранится и дальше. Дополнительное давление оказывают инфляция, изменения в налоговом кодексе, внутренняя экономическая нестабильность, а также внешнеполитические факторы, в том числе политика Дональда Трампа.

Арман Бейсембаев, финансовый аналитик: «От 550 минимум, где-то до 580, до конца этого года, в следующем году, мы, скорее всего, либо будем закрепляться вот в этом коридоре, но в следующем году, курс, скорее всего, будет стабильно выше 550, это точно. Дальше будем корректировать, смотреть, как это будет развиваться. Но до конца года, я думаю, в следующем году до конца года, мы точно получим 600, если не выше».

По словам экспертов, дополнительное давление на тенге оказывает снижение профицита торгового баланса вследствие замедления экспорта. Ситуацию усугубляет растущий внутренний спрос на иностранную валюту.

Алмат Оракбай, ведущий аналитик ассоциации финансистов Казахстана: «Рост налоговой нагрузки и перенос издержек бизнеса на конечных потребителей могут также усиливать давление на курс тенге. Однако стоит отметить, что текущая жесткая денежно-кредитная политика Национального банка может сдержать резкие колебания и сглаживать шоки на валютных рынках, таким образом сохраняя высокую реальную базовую ставку и привлекательность тенговых активов».

Однозначных прогнозов, какой курс ждет нас завтра или через месяц, эксперты не дают, но ясно одно, в ближайшее время казахстанцам стоит готовиться, что нацвалюта продолжит слабеть.