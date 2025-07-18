Доллар снова дорожает

Доллар вновь растёт в цене. В Шымкенте американскую валюту уже по 537 тенге. При этом по итогам торгов на казахстанской фондовой бирже 17 июля курс доллара составил 532,74 тенге. За сутки он вырос на 6 пунктов. Эксперты объясняют рост курса стабильностью американской экономики.

«Насколько понятно по последним заявлениям главы ФРС, он не собирается снижать базовую ставку, чего добивается Дональд Трамп, чтобы смягчили монетарную политику. Исходя из этого, в ближайшей перспективе я не вижу, что доллар может ослабнуть, а тенге укрепиться к доллару», — говорит финансовый советник R-FINANCE Арман Байганов.

Эксперты констатируют, на ослабление нацвалюты влияет сразу несколько причин: рост импортных платежей, выплаты по внешнему долгу, активное освоение бюджетных средств, сезон отпусков и покупки валюты для нужд ЕНПФ. На фоне этого наблюдается рост объёмов торгов и спроса на иностранную валюту.

Асхат Мухтарулы, консультант департамента прикладных исследований AERC: «За 5 месяцев экспорт нефти снизился в реальном выражении, несмотря на рост добычи и экспорт нивелируется ростом цены на нефть. Сейчас чуть ниже 70 долларов за баррель котируется. Но, я думаю, что в ближайшее время статистика по нефти начнет улучшаться. Помимо сезонных и внешнеторговых факторов, существенных причин к дальнейшему обесценению тенге я не вижу».

Эксперты сходятся во мнении, ожидать укрепления тенге ниже отметки в 500 тенге за доллар не стоит. Между тем глава нацбанка заявил, что валютные колебания носят умеренный и краткосрочный характер.