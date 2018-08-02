«В соответствии с законом заочное обучение будет приостановлено с 1 января 2019 года. Соответственно, студенты, которые уже обучаются по заочной форме, должны будут доучиваться. Кроме того, в данном законе исключили срок освоения образовательных программ высшего образования. Соответственно, вузы будут разрабатывать гибкие и интегрированные образовательные программы с учетом результатов обучения, предусматривающие завершение программы бакалавриата в ускоренном режиме. В законе в рамках регулирования финансовой политики исключили норму, регулирующую стоимость обучения в вузах на платной основе», — говорится в ответе главы МОН.