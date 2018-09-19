Создателей популярного российского мультфильма «Маша и медведь» попросили создать мультяшный образ для Казахстана.

Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, выступая на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы на Евразийском кинофестивале пригласили создателей фильма «Маша и медведь» и сказали: «Помогите сделать наш, казахстанский образ». «Маша и медведь» становится более популярной картиной, это целое государственное направление. Кстати, если раньше 2 режиссера снимали, а сейчас уже целая корпорация, потому что «Машу и медведя» стали смотреть и европейские страны», — сказал Арыстанбек Мухамедиулы, отвечая на вопросы депутатов.

Министр добавил, что для развития анимационного направления в Казахстане необходимо создать отдельную анимационную студию, такую как Walt Disney или Союзмультфильм. «Только тогда можно говорить о будущем казахстанской анимации», — подчеркнул глава МКС.