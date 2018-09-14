Не перестаешь удивляться смекалке и сообразительности шымкентских предпринимателей. Любой, даже самый ходовой товар они рекламируют так, что удержаться от покупки просто нереально.

Для своих пиар-компаний они не жалеют финансов: заказывают баннеры, растяжки. Осваивают Интернет-пространство и все это делается с одной целью — привлечь внимание к продукции. В данном случае грамматические ошибки — это всего лишь еще один способ сказать нам: «Ну, посмотри, а, брат». И нам кажется, что у авторов идеи это прекрасно получилось.

Ирина Казорина