Премьер-министра РК просят решить вопрос с малыми городами. Депутаты мажилиса парламента считают, что такие населенные пункты, где нет развития на должном уровне, необходимо перевести в категорию поселков.

Детали запроса на имя Бакытжана Сагинтаева в ходе пленарного заседания озвучил Карибай Мусырман, передает корреспондент Today.kz.

Народный избранник имеет в виду депрессивные города, в каждом из которых на сегодня проживают менее 10 тысяч человек. Карибай Мусырман ссылается на исследования Института экономических исследований, проведенные по заказу Министерства национальной экономики РК.

«По исследованиям института, 12 из 41 одного малого города страны не соответствуют статусу города по критерии численности населения, так как численность их жителей не достигает 10 тысяч человек. В связи с этим институтом внесены следующие рекомендации. К примеру, в городе Темир Актюбинской области проживают 1425 человек.

Такие поселки являются депрессивными малыми городами с низким потенциалом развития

В этой связи сохранение статуса города не имеет никакого смысла. Малые города, численность населения которых не достигает 10 тысяч человек, на самом деле изначально не имеют градообразующих предприятий, поэтому они не соответствуют определению города, структуре экономики и занятости жителей», – заявил Мусырман.

По его мнению, перевод малых городов, не имеющих индустриальной перспективы, в категорию сел может дать толчок их социально-экономическому развитию.

Это возможно, по словам депутата, путем специализации сел на переработке сельскохозяйственной продукции.

«Необходимо внести дополнения в Закон РК «Об административно-территориальном устройстве РК» – механизмы образования и ликвидации городов областного и районного значения. Акиматам соответствующих областей и районов совместно с местной общественностью необходимо рассмотреть вопрос о городах, не соответствующих определенным критериям, и провести всесторонний анализ возможных изменений статуса города.

Однако Министерством национальной экономики РК до сих пор не приняты конкретные решения на основе рекомендаций института. Кроме того, сейчас появилась серьезная проблема с обеспечением малых городов, являющихся административными центрами сельских районов, медицинскими кадрами. Это отрицательно сказывается на качестве медуслуг, оказываемых не только городским жителям, но и сельчанам», – пояснил Карибай Мусырман.

Мажилисмен привел пример, когда в восьми малых городах Акмолинской области не хватало 143 врача. Есть, по его данным, трудности и с обеспечением малых городов учителями и работниками культуры. Депутат предлагает внести рекомендации, сделанные институтом экономических исследований, в соответствующий закон. Также, по его мнению, акиматам необходимо рассмотреть вопрос о соответствии статусу города и принять комплекс мер для их дальнейшего развития. В частности, предлагается рассмотреть вопрос об обеспечении малых городов недостающими кадрами и специалистами.