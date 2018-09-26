Заявление администрации ЕНПФ об отмене солидарной пенсии для граждан, выходящих на пенсию с 2040 года, возмутило депутата Мажилиса Владислава Косарева.

Он заявил, что государство таким образом не дает никаких гарантий на дальнейшую жизнь, передает Tengrinews.kz. «Предположение о том, что с 2040 года все граждане после выхода на пенсию будут получать только те накопления, которые удалось создать за период трудовой деятельности, в обществе не одобряется.

По мнению поборника этой концепции, государство снимет с себя ответственность за пенсионные вознаграждения при достижении пенсионного возраста. Тогда перед человеком встает вопрос: зачем мне работать на экономику страны, если государство уже сегодня не озабочено размером заработной платы и отдало ее на откуп работодателю?» — заявил депутат.

Он отметил, что размер пенсионных накоплений после 2040 года предвидеть невозможно. «Даже при благополучном исходе, накопив 12-13 миллионов тенге, мужчина сможет получать по 90 тысяч тенге в месяц в течение 12 лет, то есть к 75 годам накопления будут исчерпаны, а гарантий государства на дальнейшую жизнь никаких нет. Нам следует задуматься над тем, почему этот животрепещущий вопрос перед обществом выдвигает глава пенсионного фонда, тогда как разработкой новых пенсионных преобразований должно заниматься правительство», — указал Косарев в депутатском запросе на имя премьер-министра.

Он посоветовал правительству не поднимать тему отмены солидарной пенсии без участия всего общества и всех ветвей власти. Отметим, в 2040 годах на пенсию начнут выходить люди, не имеющие стажа до 1998 года, и, соответственно, они смогут рассчитывать только на накопления и базовую пенсию, которая также будет зависеть от регулярности взносов в ЕНПФ.