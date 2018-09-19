Телекомментатор и аналитик канала HBO Макс Келлерман сказал, что думает об исходе второго боя между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом, который прошел на выходных и завершился победой мексиканца решением судей, сообщает Sports.kz.

— Я считаю, бой должен был завершиться вничью. «Канело» выиграл первые шесть раундов, а Головкин — вторые шесть. Получается шесть на шесть. Ни нокдаунов, ни каких-то экстрапоинтов. Выходит ничья. У меня есть вопросы по судейству, хотя поединок и можно было отдать «Канело». Но 12-й раунд был чисто за GGG. Однако двое из трех судей — Дэйв Моретти и Стив Вайсфельд — отдали его «Канело». Если бы они посчитали его в пользу Головкина, то была бы ничья. Но вместо этого, Головкин лишился титулов и «ноля» в графе поражения. Я считаю, что во втором бою ничья была более справедливым результатом, чем в первом, — сказал Келлерман в эфире шоу First Take на ESPN.