В Комитете транспорта Министерства по инвестициям и развитию прокомментировали задержание заместителя руководителя инспекции транспортного контроля Алматинской области и его подчиненных, передает Tengrinews.kz.

12 сентября стало известно, что данные лица подозреваются в систематическом получении взяток. По версии следствия, члены ОПГ получали деньги от представителей частных транспортных компаний за непринятие административных мер по нарушениям правил перевозки крупногабаритных грузов по автомагистральным путям Алматинской области и Алматы.

«Руководство Комитета транспорта проявляет нулевую терпимость к коррупционным правонарушениям среди сотрудников на всех уровнях. Борьба с коррупцией среди транспортных инспекторов многие годы является приоритетной задачей комитета. Эта отрасль особенно подвержена коррупционным рискам, мы это осознаем и искореняем», — отметили в пресс-службе Комитета транспорта МИР РК.

Главным условием борьбы с нарушениями закона в ведомстве назвали искоренение бесконтрольной остановки инспекторами большегрузов. «Для решения существующей проблемы, когда сотрудники на местах сами решают, кого останавливать, а кого нет, комитетом будет принята системная мера.

12 сентября в Парламенте презентован законопроект, который позволит отказаться от практики повсеместной остановки транспортных средств на республиканских дорогах. Он предполагает, что инспекторы не смогут останавливать ТС без четких оснований. Перечень причин для проверок будет закреплен законом», — говорится в сообщении комитета.

По официальным данным, в 2017 году по подозрению в совершении коррупционных преступлений задержаны 13 должностных лиц территориальных органов. Осуждены 8 человек, в том числе несколько руководителей. «С прошлого года в комитете действует Совет по противодействию коррупции, а работа самого Комитета в последние несколько лет направлена в первую очередь на минимизацию человеческого фактора в этой сфере.

Сегодня все посты транспортного контроля, в том числе и передвижные, оснащены камерами видеонаблюдения. Ситуационным центром комитета выявлено 98 нарушений в работе постов транспортного контроля. В результате к дисциплинарной ответственности привлечены 53 сотрудника, 7 работников уволены», — добавили в ведомстве.

В комитете отметили, что создано Управление мониторинга и устранения коррупционных рисков. С его помощью выявлено пять фактов с признаками коррупционного правонарушения, 84 факта совершения проступков, дискредитирующих госслужбу. Приняты меры дисциплинарного характера в отношении 39 сотрудников органов транспортного контроля.