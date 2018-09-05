Французская фармацевтическая компания Sanofi согласилась выплатить 25,2 млн долларов, чтобы разрешить ситуацию с обвинениями в даче взяток в США, передает informburo.kz

Дочерние предприятия Sanofi в Казахстане и на Ближнем Востоке платили должностным лицам за увеличение продаж своей продукции, сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

«SANOFI» НАЛАДИЛА В КАЗАХСТАНЕ СИСТЕМУ ОТКАТОВ, ЧТОБЫ ВЫИГРЫВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ, А ТАКЖЕ ЧТОБЫ ПРОДУКЦИЮ ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАНИИ ЧАЩЕ ПРОПИСЫВАЛИ В РЕЦЕПТАХ», – ГОВОРИТСЯ В ЗАЯВЛЕНИИ КОМИССИИ.

Взяточничество, связанное с продажей фармацевтической продукции, остаётся серьёзной проблемой, несмотря на многочисленные профилактические меры, считает представитель комиссии Чарльз Кейн. «Всё это показывает, что необходимо провести ещё больше работы для устранения конкретных рисков, связанных с фармацевтической промышленностью», – добавил он.

Agence France-Presse отмечает, что аналогичные схемы Sanofi применяла также в Иордании, Ливане, Бахрейне, Кувейте, Катаре, Йемене, Омане и Объединённых Арабских Эмиратах в период с 2006 по 2015 год.

По данным издания, фармацевтическая компания не подтвердила, но и не отрицала обвинений. В итоге Sanofi согласилась заплатить большую сумму, чтобы прекратить разбирательство: компания вернёт 17,5 млн долларов незаконно присвоенных доходов, перечислит 2,7 млн долларов за просрочку выплат и заплатит административный штраф в размере 5 млн долларов.

В августе 2018 года расследование в отношении компании Sanofi началось в Китае. Сотрудники фармацевтического гиганта под видом грантов на исследования передали взятки 500 врачам и 70 больницам.