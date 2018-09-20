«Кому мешают деревья в нашем городе?» — написала известный журналист Любовь Доброта в своем посте и опубликовала фотографии в Facebook.

«Вот такую картину обнаружила сегодня в микрорайоне «Отырар». Не посчиталась со временем и позвонила на 102, дождалась полицию. Участковый высказал предположение, что сломал ветер. Которого не было. Надеюсь у группы, прибывшей из Аль-Фарабийского РОВД, будет другое мнение по этому поводу и они смогут раскрыть практически очевидное преступление. К слову, за уничтожение или повреждение зеленых насаждений теперь предусмотрено уголовное наказание» — говориться в сообщении.

Некоторые комментаторы недоумевают:

— «Здравствуйте! Спасибо, что вы не равнодушны к нашему с вами городу, сердце разрывается глядя на парк «Кенбаба», ужас повырубили и задушили деревья. Неужели нашим детям нужно железо, а не тень летом и воздух», — пишет Зауре Ажибекова.

— Олеся Доброта: — Какими уродами надо быть, чтоб ломать деревья!