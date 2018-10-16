Ветер наломал в Шымкенте немало дров, причем в буквальном смысле. Досталось и крышам. Порывами их сносило с домов, словно легкие пушинки. Первую в этом сезоне непогоду Шымкент выдержал с большим трудом.

Погода накануне разбушевалась не на шутку. Пронизывающий ветер и холодный дождь застал горожан врасплох. Впрочем, такой напористости не ожидали, похоже, и электросети, деревья и здания.

Работать спасателям и коммунальщикам приходилось практически по «горячим следам». Огромное количество поломанных веток нужно было как можно быстрее убирать с проезжей части и тротуаров. Кроме того была опасность, что некоторые деревья от порывов ветра могут рухнуть прямо на машины. Последствия непогоды устраняли еще и сегодня.

«Ветер был сильным, сносило деревья, где-то крышу. Все сейчас ремонтируют и чистят. Уверяем, что ситуация под контролем», — пояснил заместитель начальника ЖКХ Султан Тузелов.

Гораздо сложнее ситуация была с электричеством. Из-за порывов целые микрорайоны остались без света почти на сутки. Причем, некоторые остались еще и без отопления, ведь не работали даже автономки, зависимые от энергоснабжения. Жители улицы Саясат тяжело вздыхают, мол, сильный ветер и ливень они пережили, теперь бы дождаться аварийную бригаду.

«Вчера свет погас, у нас детишки маленькие, вы представьте — около 300 домов без электричества. Мы уже сами готовы заплатить электрикам, только бы свет дали», — говорит Дурен Момбаев.

Пока коммунальщики спешно латают крыши, жители пострадавших домов готовят иски в суд в отношении строительных компаний. Они возмущены тем, что кровля упорхнула несмотря на то, что ее недавно установили во время ремонта домов. У природы, конечно, нет плохой погоды. Это бывает у людей и городских служб — плохая подготовка к природным сюрпризам. Осеннюю проверку на прочность Шымкент едва выдержал, а вот что будет при первом снегопаде, покажет время.

Шуддин Саидов