Известный как фронтмен группы Rammstein представит свой сборник ранних стихов «Messer».

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн и шведский Петер Тагтгрен приедут в Алматы 7 декабря. Об этом сообщают организаторы визита легенд рок и метал-сцены, сообщает Sputnik.

Известный как фронтмен группы Rammstein представит свой сборник ранних стихов «Messer». В этот же день в клубе Grand Opera пройдет концерт Тилля и его совместного с Тагтгреном проекта LINDEMANN.

Отметим, что шведский музыкант основал группы Hypocrisy и Pain, а также продюсирует альбомы самых ярких представителей тяжелого металла.

Какую книгу презентует Линдеманн?

Сборник стихов «Messer»(«Нож») впервые был издан в 2002 году на немецком языке.

Кроме того, у музыканта есть вторая книга «In stillen Nächten» или «В тихой ночи», которая вышла в 2013 году на немецком и в 2016 выпущена на русском языке.

Что такое LINDEMANN

Музыканты создали совместный проект в 2015 году. Практически вся музыка в нем принадлежит шведу Тагтгрену, а лирика и вокал — немцу Линдеманну. Название группе было дано по фамилии последнего, как в одном из интервью пошутили музыканты «потому что было лень что-то придумывать».

Их дебютный альбом Skills in Pills вышел летом того же года. Не смотря на то, что диск был принят с восторгом, из-за загруженности музыканты не смогли отправиться в тур. Так что совместное выступление в Алматы можно назвать уникальным.

Отметим, что у музыкантов есть еще один совместный проект — мультимедийный спектакль «Гензель и Гретель», который можно посмотреть в Гамбурге, Германия.