Известный как фронтмен группы Rammstein представит свой сборник ранних стихов «Messer».
Немецкий музыкант Тилль Линдеманн и шведский Петер Тагтгрен приедут в Алматы 7 декабря. Об этом сообщают организаторы визита легенд рок и метал-сцены, сообщает Sputnik.
Известный как фронтмен группы Rammstein представит свой сборник ранних стихов «Messer». В этот же день в клубе Grand Opera пройдет концерт Тилля и его совместного с Тагтгреном проекта LINDEMANN.
Отметим, что шведский музыкант основал группы Hypocrisy и Pain, а также продюсирует альбомы самых ярких представителей тяжелого металла.
Какую книгу презентует Линдеманн?
Сборник стихов «Messer»(«Нож») впервые был издан в 2002 году на немецком языке.
Кроме того, у музыканта есть вторая книга «In stillen Nächten» или «В тихой ночи», которая вышла в 2013 году на немецком и в 2016 выпущена на русском языке.
Что такое LINDEMANN
Музыканты создали совместный проект в 2015 году. Практически вся музыка в нем принадлежит шведу Тагтгрену, а лирика и вокал — немцу Линдеманну. Название группе было дано по фамилии последнего, как в одном из интервью пошутили музыканты «потому что было лень что-то придумывать».
Их дебютный альбом Skills in Pills вышел летом того же года. Не смотря на то, что диск был принят с восторгом, из-за загруженности музыканты не смогли отправиться в тур. Так что совместное выступление в Алматы можно назвать уникальным.
Отметим, что у музыкантов есть еще один совместный проект — мультимедийный спектакль «Гензель и Гретель», который можно посмотреть в Гамбурге, Германия.