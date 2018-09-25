Сегодня одна из главных забот жителей микрорайона Бозарык — это жизнь и здоровье детей. Основы безопасности жизнедеятельности для них не просто школьный курс, а каждодневная реальность.

Её первый пункт — безопасный путь в школу. Ежедневная задача — как дойти до учебного заведения и не попасть под колёса проезжающего грузовика. Построив здесь новую школу, власти не предусмотрели тротуар.

«Нам построили школу и это хорошо. Но дети идут домой по грязи в обе стороны туда и обратно. Это сейчас они идут просто по пыли, тротуара нет, а что будет когда пойдут дожди или снег? Дети будут добираться до школы с риском для жизни. Они играют на дороге, кто-то кого-то толкает», — жалуются жители массива.

Не легче и тем жителям Бозарыка, кто отвозит детей на учёбу в центр города. Единственный маршрут обслуживает этот массив. Чтобы дождаться 71-го автобуса нужно запастись завидным терпением. Поэтому ещё одна заветная мечта горожан — дополнительный маршрут. Многие жители Бозарыка с удовольствием бы отдали детей в местную школу, но здесь нет классов с русским языком обучения.

Рассказывает Светлана Фадеева, жительница микрорайона Бозарык-2: «Ходили, собирали подписи, чтобы открывали классы с русским языком обучения, так как очень много желающих отдать в них детей. Более трехсот подписей собрали. Но проблему так и не решили».

Как выяснилось о проблемах жителей микрорайона Бозарык власти наслышаны. Как говорят сотрудники администрации, часть проблем можно решить в ближайшее время.

«Сегодня микрорайон Бозарык обслуживает маршрут №71 с 10 графиками движения. Но в час пик бывает, что люди не помещаются. Мы будем договариваться с перевозчиком о том, чтобы сократить интервал движения. Что касается тротуаров, то на следующий год мы планируем их все заасфальтировать», — комментируют в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шымкента.

Вопрос с организацией классов с русским языком обучения так же стоит на контроле у городского управления образования. При достаточном числе желающих в местной школе можно будет организовать несколько совместных классов.

Улжан Сауырбаева, главный специалист управления образования г. Шымкента:

«К нам поступала заявка от жителей микрорайона Бозарык с просьбой открыть классы с русским языком обучения в школе № 57. Согласно приказу министерства образования мы имеем право открыть русские классы количеством от 5 до 25 человек. Сейчас рассматривается вопрос подбора учительских кадров».

Просили жители Бозарыка проложить асфальт и к местной поликлинике. Десяткам больным в дождливый период приходится добираться по лужам к лечебному заведению. Впрочем, говорят горожане, вопросов по благоустройству микрорайона остаётся много и это отдельная тема для встречи с представителями городских властей.

Данияр Худайбергенов