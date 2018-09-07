В преддверии 190-летия со дня рождения великого русского писателя Л. Н. Толстого Посольство России в Казахстане объявляет конкурс среди учащихся школ по номинациям:

1. Рисунок на тему творчества Л. Н. Толстого;

2. Сочинение-эссе на тему «Почему в XXI веке нужно читать Льва Толстого?» объемом не более 2000 знаков.

В состав жюри войдут представители Посольства России в Казахстане, а также казахстанские филологи и искусствоведы.

Работы необходимо отправить до 30 сентября 2018 года на e-mail: rfepress@yandex.ru в форматах word, pdf, jpeg с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, года рождения участника, а также контактных данных (телефон и почтовый адрес).

В дополнение к основному конкурсу будет определен лучший рисунок по мнению интернет-пользователей. 1 октября 2018 года все присланные художественные работы будут размещены в Facebook под хэштегом #левтолстой190 на странице Посольства России в Казахстане https://www.facebook.com/RFEmbassyAstana/. Победителем станет тот участник, чья публикация получит максимальное количество баллов, присуждаемых за лайки (1 лайк = 1 балл) и репосты (1 репост = 2 балла) по состоянию на 12:00 15 октября 2018 года.

Информация о результатах конкурса будет опубликована 16 октября 2018 года на интернет-ресурсах Посольства России: http://www.rfembassy.kz/, https://www.facebook.com/RFEmbassyAstana/, https://twitter.com/rfembassyastana.