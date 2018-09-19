По миллиону тенге получили победители азиатских игр и их тренеры от главы третьего мегаполиса. Обладателям вторых и третьих мест, также вручили сертификаты, правда, суммой поменьше — за второе место – сертификат на 500 тысяч тенге, за третье – 300 тысяч.

Сегодня глава города встретился с участниками XVIII летних Азиатских игр, которые прошли с 18 августа по 2 сентября в индонезийских городах Джакарта и Палембанг.

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Поздравляя чемпионов с победой глава Шымкента отметил, что они защищали не только честь нашего города, но и всей страны. Он также поблагодарил спортсменов за вклад в развитие спорта и формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения.

Отметим, на летнюю Азиаду отправились 36 спортсменов из Шымкента. Они приняли участие в 19 видах состязаний. 14 вернулись с наградами разного достоинства.

Так, Алина Адилханова и Даяна Абдирбекова завоевали первое командное место по художественной гимнастике, кроме того, Алина Адилханова – 1 место в личном зачете.

Инна Клинова завоевала 1 место в личном зачете по гребле на байдарке и 2 общекомандное место в той же дисциплине. Тот же результат в общекомандном зачете и у Ирины Подойниковой.

Второе место у Емельянова Тимофея и Емельянова Сергея в парной гонке на 1000 м.

Наша дзюдоистка Севара Нышанбаева завоевала 2 место в общекомандном зачете.

У Отгонцэцэг Галбадрах ІІІ место.

Мария Дмитриенко завоевала ІІІ место по стендовой стрельбе.

Эльмир Алимжанов – обладатель ІІІ места в общекомандном зачете.

Легкоатлетист Дмитрий Коблов – ІІІ место.

Каратист Данияр Юлдашев – ІІІ место.

Акробатика на батуте – Пирмамад Алиев – ІІІ место.

Кураш – Ерсултан Музаппаров – ІІІ место.