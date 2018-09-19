По миллиону тенге получили победители азиатских игр и их тренеры от главы третьего мегаполиса. Обладателям вторых и третьих мест, также вручили сертификаты, правда, суммой поменьше — за второе место – сертификат на 500 тысяч тенге, за третье – 300 тысяч.
Сегодня глава города встретился с участниками XVIII летних Азиатских игр, которые прошли с 18 августа по 2 сентября в индонезийских городах Джакарта и Палембанг.
Поздравляя чемпионов с победой глава Шымкента отметил, что они защищали не только честь нашего города, но и всей страны. Он также поблагодарил спортсменов за вклад в развитие спорта и формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения.
Отметим, на летнюю Азиаду отправились 36 спортсменов из Шымкента. Они приняли участие в 19 видах состязаний. 14 вернулись с наградами разного достоинства.
Так, Алина Адилханова и Даяна Абдирбекова завоевали первое командное место по художественной гимнастике, кроме того, Алина Адилханова – 1 место в личном зачете.
Инна Клинова завоевала 1 место в личном зачете по гребле на байдарке и 2 общекомандное место в той же дисциплине. Тот же результат в общекомандном зачете и у Ирины Подойниковой.
Второе место у Емельянова Тимофея и Емельянова Сергея в парной гонке на 1000 м.
Наша дзюдоистка Севара Нышанбаева завоевала 2 место в общекомандном зачете.
У Отгонцэцэг Галбадрах ІІІ место.
Мария Дмитриенко завоевала ІІІ место по стендовой стрельбе.
Эльмир Алимжанов – обладатель ІІІ места в общекомандном зачете.
Легкоатлетист Дмитрий Коблов – ІІІ место.
Каратист Данияр Юлдашев – ІІІ место.
Акробатика на батуте – Пирмамад Алиев – ІІІ место.
Кураш – Ерсултан Музаппаров – ІІІ место.