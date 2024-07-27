Олимпийский дух Шымкента: наши атлеты в центре мировых соревнований

В Париже стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. На этом мировом соревновании честь Шымкента будут защищать 10 спортсменов, которые выступят в 8 видах спорта, демонстрируя своё мастерство и стремление к победе.

Ирина Юнусметова, обладательница лицензии в программе стрельбы из пистолета на 10 м, будет выступать в соревнованиях по стрельбе, стремясь к высшей точности и концентрации.

В боксе Шымкент представит Махмуд Сабырхан, который готов показать свою силу и технику на ринге.

В соревнованиях по тхэквондо Самирхан Абабакиров будет отстаивать честь страны, демонстрируя свои навыки и боевой дух.

В фехтовании Шымкент представлен двумя талантливыми спортсменами: Эльмиром Алимжановым и Ерликом Сертай, которые будут бороться за медали, используя свои ловкость и тактическое мышление.

В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ примут участие три спортсмена из Шымкента: Сергей Емельянов, Руфина Искакова и Сергей Токарницкий. Все они являются членами национальной сборной Казахстана и готовы показать свою выносливость и командный дух.

В греко-римской борьбе будет выступать Алимхан Сыздыков, член национальной сборной Казахстана по этому виду спорта. Его сила и техника будут ключевыми в борьбе за медали.

Эльжана Таниева представит Казахстан в художественной гимнастике, демонстрируя грацию, гибкость и артистизм.

Поддержку спортсменам оказывают не только жители Шымкента, но и весь народ Казахстана.

Желаем им успешных выступлений и возвращения домой с победой!

Их успехи будут вдохновением для всех нас и примером того, как упорство и трудолюбие приводят к достижению высоких целей.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ожидается участие 10 500 спортсменов из 205 стран, которые будут соревноваться за 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Эти игры станут настоящим праздником спорта и единства, где каждый участник сможет показать свои лучшие качества и достичь новых высот.

Шымкентские спортсмены отправляются на эти соревнования с надеждой на победу и уверенностью в своих силах.

Впереди их ждут испытания и напряженные моменты, но мы верим, что они смогут достойно представить наш город и страну на мировой арене.

Пусть их усилия увенчаются успехом, а каждый выступление станет шагом к долгожданной победе.

Мы будем следить за их выступлениями с гордостью и волнением, поддерживая их на пути к олимпийским вершинам.