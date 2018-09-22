23 мая 2018 приказом и.о. министра информации и коммуникаций РК были утверждены правила регистрации мобильных абонентских устройств сотовой связи. Согласно им, чтобы ваш мобильный телефон полноценно функционировал, он должен быть зарегистрирован до 1 января 2019.

Чтобы получить разъяснения по поводу нововведения, Forbes.kz направил запросы и получил ответы сотовых операторов Казахстана.

На основании текста самих правил и разъяснений сотовых операторов подготовлены ответы на самые важные вопросы, которые могут возникнуть при регистрации.

Какие устройства надо регистрировать?

Устройства сотовой связи, произведённые на территории Казахстана и завезённые в РК, работающие в сетях сотовой связи Казахстана. То есть это: телефоны, смартфоны, планшеты, детские часы с функцией дозвона, смарт-часы и т. д.

Какие устройства не надо регистрировать?

Аппараты, находящиеся на территории Казахстана в роуминге. А также устройства, предназначенные для межмашинного взаимодействия (M2M).

Сколько стоит регистрация?

Регистрация для абонента осуществляется на безвозмездной основе.

Как регистрировать гаджеты, которыми пользуются дети?

Регистрация устройства несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет совершается с согласия их законных представителей. Регистрация за детей, не достигших 14 лет, совершается от их имени законными представителями.

Где будут храниться данные о зарегистрированных устройствах?

Сейчас в Казахстане создаётся оператор базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи (БДИК). Это — юридическое лицо, которое обеспечивает формирование, функционирование, ведение, сопровождение и развитие базы данных кодов устройств сотовой связи и предоставляет доступ к этим ресурсам.

Приказ гласит, что операторы сотовой связи самостоятельно несут все затраты по модернизации сети, информационных систем и программного обеспечения, а также осуществляют оплату услуг оператора БДИК «за предоставление доступа к ресурсам БДИК».

Какие данные нужно предоставить для регистрации устройства?

1) ИИН для физлица и БИН для юрлица;

2) идентификационный код устройства сотовой связи (IMEI);

3) сотовый номер, который используется в регистрируемом устройстве.

Свой гаджет надо регистрировать уже сейчас?

До 1 января 2019 действует упрощённый порядок регистрации устройств. В приказе сказано, что «абонентские устройства сотовой связи, обслуживающиеся в сети оператора сотовой связи до 1 января 2019, регистрируются им автоматически в локальной системе и передаются в БДИК».

Оператор БДИК организует возможность проверки на своем интернет-ресурсе следующей информации:

1) возможность зарегистрировать абонентское устройство сотовой связи по идентификационному коду;

2) корректность идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи.

Таким образом, до 1 января 2019 наши устройства должны вроде как зарегистрировать сами операторы. Но подстраховаться и перепроверить всё самому все же стоит.

Каким способом абоненты могут зарегистрировать свои мобильные устройства?

Абоненты Tele2/Altel смогут зарегистрировать свои мобильные устройства в 2019 через системы самообслуживания, такие как SMS, отправив на короткий номер USSD-команду, личный кабинет, мобильное приложение, а также обратившись с заявлением в абонентский отдел.

В Kcell сообщили: в настоящее время компания детально прорабатывает процесс регистрации, чтобы сделать его максимально удобным абонентов. «Поэтому пока всё, что требуется от абонентов Kcell и Activ, — это проверить регистрацию номера, и в случае если номер не зарегистрирован на его пользователя, пройти регистрацию номера в любом абонентском отделе или в Kcell Store», — сказано в сообщении.

В «Beeline Казахстан» сообщили: сейчас оператор проводит мероприятия по приведению абонентской базы в соответствие с требованиями законодательства. Цель этих действий – сделать всё возможное для того, чтобы к 1 января 2019 все устройства были зарегистрированы и абоненты остались на связи с наступлением нового года.

Что необходимо сделать для этого абоненту Beeline:

1) отправить свой ИИН (12 цифр) на короткий номер 6914 с номера Beeline;

2) набрать команду *691# и следовать инструкциям.

3) позвонить на короткий номер 6914 (график работы: 09:00-01:00);

4) отправить ИИН в приложении «Мой Beeline»;

5) зайти в терминал оплаты QIWI при пополнении баланса.

Те абоненты Beeline, которые не могут или не хотят предоставлять данные одним из вышеперечисленных способов, могут обратиться в любую из точек продаж и обслуживания. Корректность своей регистрации можно проверить по команде *835#.

Будут ли операторы отключать незарегистрированные устройства с 1 января 2019?

В Tele2 пояснили: в соответствии законом РК «О связи» и в соответствии с правилами регистрации абонентских устройств с 1 января 2019 сотовые операторы должны будут обслуживать только зарегистрированные абонентские устройства. Поэтому все абонентские устройства сотовой связи должны быть зарегистрированы для использования их в сетях сотовой связи. Если абонент хочет, чтобы его сотовый телефон, вне зависимости от типа (смартфон, кнопочный или любой другой) работал в сети сотовой связи в 2019, он должен его зарегистрировать.

В Beeline Казахстан добавляют: с 1 января 2019 незарегистрированные «устройства отключены не будут. Однако получить доступ к услугам связи с незарегистрированных устройств абонент не сможет. Таковы требования закона, и начиная с 1 января все сотовые операторы должны будут эти требования исполнить».

Как регистрировать устройства с двумя SIM-картами? Что, если в них используются карты разных операторов?

В «Beeline Казахстан» поясняют: каждый из слотов двухсимочного телефона имеет свой IMEI. Соответственно, каждый IMEI телефона должен быть зарегистрирован. Для этого достаточно переставить SIM-карту в соседний слот и пройти процедуру регистрации любым из способов.

В Tele2/Altel добавляют: «Если абонентское устройство имеет два идентификационных кода и в нём используются разные номера, то регистрации подлежат оба кода через каждого оператора. Если в двухсимочном абонентском устройстве один идентификационный код, то он может быть признан как «дублированный» и его необходимо зарегистрировать в текущем, 2018 году, так как в 2019 устройства с дублированными или некорректными идентификационными кодами регистрации не подлежат. Если в двухсимочном абонентском устройстве используется только один абонентский номер, то регистрации подлежат все идентификационные коды в устройстве с указанием ИИН и абонентского номера. Законодательство не ограничивает количество разных идентификационных кодов для одного абонентского номера».

Как действовать при продаже или покупке бывшего в употреблении устройства?

В «Beeline Казахстан» отметили: в случае продажи устройство должно быть снято с регистрации владельцем. При покупке б/у устройства важно убедиться, что оно не зарегистрировано на третье лицо. В данный момент операторы разрабатывают механику, которая максимально упростит этот процесс.

Готовы ли вы операторы технически к регистрации устройств своих абонентов?

В Tele2/Altel сообщают: в настоящий момент ведётся обсуждение технических условий и ряд подготовительных работ для обеспечение регистрации мобильных устройств.

В «Beeline Казахстан» отмечают: «Алгоритмы регистрации устройств находятся в разработке. Beeline делает всё возможное для того, чтобы эта процедура с 1 января 2019 была максимально простой для абонентов».

Сколько будет длиться процесс регистрации?

C 1 января 2019 регистрация и перерегистрация устройства должна быть проведена для физлиц в пределах 4 рабочих часов, для юрлиц — 8 рабочих часов.

На время регистрации оказание услуг сотовой связи приостанавливается, за исключением сервисов, необходимых для регистрации абонентского устройства сотовой связи (их определяет оператор).

Могут ли отказать в регистрации?

Да. Тому, кто предоставил номер устройства, зарегистрированный другим владельцем устройства.

А также? если абонентский номер зарегистрирован за другим владельцем.

Можно ли снять с регистрации своё устройство?

Да, для этого надо в произвольной форме подать заявление оператору сотовой связи. Процедура снятия с регистрации устройства для физлиц должна занять до 4 рабочих часов, для юрлиц — до 8 рабочих часов. Срок отсчитывается с момента получения заявления.

Оператор удаляет сведения об этом устройстве. Но при этом оказание услуг сотовой связи этому устройству прекращается.