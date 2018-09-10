В России с 2019 года с полок магазином «исчезнет» поваренная соль, сообщают РИА Новости.

Как рассказали изданию в ассоциации «Руспродсоюз», название «поваренная» заменят на «пищевая».

Эти изменения связаны с вступлением в силу нового ГОСТ «Соль пищевая. Общие технические условия», пишут «Известия».

Документ опубликовали еще в мае. Сейчас в магазинах распродаются остатки, а с 1 сентября выпускать соль по старым правилам производители не могут. Полностью «поваренная соль» исчезнет с прилавков через три-пять месяцев, отмечает издание.

Сейчас производители соли уже подготовили новый дизайн упаковки. Они считают, что цены на продукт из-за этого не вырастут.

Кроме того, по новому ГОСТу в соль можно будет добавлять только йод. Речь идет о йодате калия, тогда как до этого стандарт допускал и более дешевый йодид калия.