Обычную соль лучше заменить на морскую, она содержит гораздо меньше натрия, — советует Комитет общественного здоровья МЗ РК.

Ни один человек сегодня не представляет своей жизни без соли, но мало кто задумывается, сколько её содержится в тех или иных продуктах. Особенно, богат на соль фаст-фуд. Тем временем систематический избыток соли может привести к повышению кровяного давления, дефициту кальция, атеросклерозу. Но и лишать себя соли тоже не стоит.

Но потреблять её нужно не более 5 грамма в день. А обычную соль лучше заменить на морскую, она содержит гораздо меньше натрия, а соответственно и менее вредна.