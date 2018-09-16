Перечень видов деятельности, при осуществлении которых необходимо наличие ККМ с ФПД, расширен с 10 до 27.
Дополнения внесены приказом министра финансов Республики Казахстан от 16 августа 2018 года.
С 1 октября использовать контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных обязаны предприниматели, которые осуществляют:
— продажу автомобилей и легковых автотранспортных средств,
— техобслуживание и ремонт автотранспортных средств,
— оптовую торговлю запасными частями и принадлежностями для автомобилей,
— розничную торговлю запасными частями и принадлежностями для автомобилей,
— оптовую торговлю напитками,
— оптовую торговлю фармацевтическими товарами,
— розничную торговлю фармацевтическими товарами,
— торговлю текстильными изделиями,
— торговлю скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом,
— торговлю одеждой,
— торговлю часами и ювелирными украшениями,
— деятельность ломбардов,
— деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом,
— управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе,
— деятельность рекламных агентств,
— деятельность по организации азартных игр и заключения пари,
— деятельность по организации обменных операций с наличной иностранной валютой.