Перечень видов деятельности, при осуществлении которых необходимо наличие ККМ с ФПД, расширен с 10 до 27.

Дополнения внесены приказом министра финансов Республики Казахстан от 16 августа 2018 года.

С 1 октября использовать контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных обязаны предприниматели, которые осуществляют:

— продажу автомобилей и легковых автотранспортных средств,

— техобслуживание и ремонт автотранспортных средств,

— оптовую торговлю запасными частями и принадлежностями для автомобилей,

— розничную торговлю запасными частями и принадлежностями для автомобилей,

— оптовую торговлю напитками,

— оптовую торговлю фармацевтическими товарами,

— розничную торговлю фармацевтическими товарами,

— торговлю текстильными изделиями,

— торговлю скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом,

— торговлю одеждой,

— торговлю часами и ювелирными украшениями,

— деятельность ломбардов,

— деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом,

— управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе,

— деятельность рекламных агентств,

— деятельность по организации азартных игр и заключения пари,

— деятельность по организации обменных операций с наличной иностранной валютой.