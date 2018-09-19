Нашумевшая история «хрустального» мальчика из Уральска в Шымкенте подошла к концу.

Родителей восьмилетнего Адильхана обманул мошенник, пригласив в Шымкент для лечения. После прибытия мошенник скрылся вместе с деньгами, предназначенными для лечения. Сумма составила около 200 тысяч тенге.

Сегодня стало известно, что семья уехала из Шымкента в Астану, где мальчик пройдет курс лечения. По словам родителей Адильхана, собранные средства могут позволить продлить лечение на несколько лет.

» Шымкент, мы Вас любим и благодарим Вас всех за доброту. Аллах вам воздаст за все. Спасибо всем, кто помог нам, мы этого не ожидали, мы счастливы и понимаем, что есть на свете добрые люди. Спасибо всей стране! Хочу отдельно поблагодарить юриста Акнур, которая желает оставаться неизвестной, дай ей Бог здоровья и всех благ. Спасибо девочкам, которые нас приютили. Особенно Эличке, она золото. От всей нашей семьи благодарю всех. Дай Аллах всем счастья и здоровья», — говорит Ляззат Уртекбаева.

Шымкентцы сегодня проводили семью Уртекбаевых на поезде, провезли мальчика по городу и показали парк.

Напомним, семью Каржауовых под предлогом помощи в лечении сына вызвали в Шымкент и оставили без денег на съемной квартире.