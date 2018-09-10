История «хрустального мальчика» из Уральска набирает обороты. Семью больного ребенка обманным путем пригласили в Шымкент, якобы, на лечение. А после забрали деньги и скрылись.

На протяжение нескольких дней неравнодушные шымкентцы помогают родителям мальчика чем могут — деньгами и всем необходимым. Медики тоже не остались в стороне. В шымкентском центре болезней суставов провели бесплатное обследование мальчика.

«Мы осмотрели, но, теперь нужно обследование проводить уже в Астане. Нужно быть бдительным к таким пациентам. Мы помогли тем, чем могли», — говорит Шокан Баймухамедов, главный врач Шымкентского центра болезней суставов.

Помогают и артисты. Торегали Тореали узнав, что восьмилетний мальчик мечтает с ним познакомиться, навестил ребенка на съемной квартире в Шымкенте и спел с мальчиком дуэтом. Стало известно, что Торегали оплатил одну процедуру лечения. Сам артист комментировать что-либо отказался.

Ляззат Утебкалиева: «Я не знаю почему так с нами поступили. Ночью нас оставили на квартире и убежали. В полицию я звонила, там не приехали. Но помогла юрист Акнур. Надеюсь, что обманщик понимает, что он сделал» .

Напомню, семью Каржауовых под предлогом помощи в лечении сына вызвали в Шымкент и оставили без денег на съемной квартире. К счастью, сейчас жестоко обманутым родителям помогли с квартирой, за жилье с них денег никто не берет, помогают неравнодушные жители. Семье сейчас необходимо лекарство «Памидронат». Подозреваемого, обманным путем завладевшего деньгами, предназначенными на лечение ребенка, сейчас разыскивают. В ДВД ситуацию не комментирует. Мы ждем новостей от представителей ДВД.

На данный момент мальчику требуется лечение и обследование. Как стало известно, нужна помощь в поиске специальной клиники и специалиста. Для тех, кто хочет помочь семье, предоставляем данные счета.

Шуддин Саидов