Сотрудники ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» совместно с представителями антимонопольного департамента ознакомили журналистов с ходом реализации инвестиционной программы, направленной на обновление электрических сетей.

Согласно данной программе старое оборудование и элементы инфраструктуры, обеспечивающие подачу электроэнергии будут заменены на новые, что позволит и в дальнейшем бесперебойно подавать электричество, а также сократить потери при транспортировке энергии.

Одной из первых в рамках инвестиционной программы по модернизации электросетей в 2015 году в строй была введена подстанция закрытого типа «Нурсат», обеспечивающая электричеством несколько микрорайонов. При её строительстве были применены новейшие технологии и материалы. В отличие от подстанций старых типов, здесь всё автоматизировано, а все процессы контролируются компьютером.

Даулет Ибраев, коммерческий директор ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»: «Раньше релейные катушки использовались, сейчас ничего такого нет. Всё контролирует компьютер через ноутбук. И теперь такую большую подстанцию обслуживает один человек, раньше было трое-четверо».

Масляные трансформаторы сегодня здесь поменяли на элегазовые, они более надёжные в эксплуатации и легче в обслуживании. Таким образом контролировать подстанцию, обеспечивающую электричеством несколько десятков тысяч потребителей, стало гораздо проще. В случае аварийной ситуации автоматика оповестит о сбое.

Иван Пивоваров, дежурный электрик подстанции «Нурсат»: «Здесь срабатывает сигнал-сирена, мы смотрим, потом докладываем диспетчеру, оттуда уже поступает команда и мы выполняем команду в указанном порядке».

Подстанция «Забадамская» была введена в эксплуатацию в 1984 году и предназначена для электроснабжения потребителей микрорайонов Забадам, Карабастау, Жулдыз, Акжар и других населённых пунктов. Она так же прошла модернизацию и сегодня стабильно обеспечивает электроэнергией 60 тысяч потребителей и 245 объектов малого и среднего бизнеса. В целом же программа модернизации рассчитана до 2022 года и предусматривает поэтапное обновление электроснабжающей инфраструктуры.

В рамках инвестиционной программы на модернизацию энергетики планируют выделять до 5 миллиардов тенге ежегодно. За ходом работ будут наблюдать специалисты антимонопольного департамента.

«По исполнению инвестиционной программы они нам ежегодно предоставляют отчёты, пока нарушений не было», — говорят специалисты из антимонопольного.

В результате модернизации сетей, говорят энергетики, значительно сократятся потери при передаче электроэнергии, увеличится пропускная способность сетей, а также появятся дополнительные мощности для подключения новых потребителей.