Новые залы для баскетбола и мини-футбола появились в Шымкенте

В Шымкенте открыли два новых модульных спортивных зала. Объекты построили в микрорайонах Кайнарбулак и Нурсат. Спортивные залы предназначены в первую очередь для занятий детей и подростков. Здесь можно тренироваться по баскетболу, волейболу и мини-футболу.

В зданиях предусмотрены раздевалки для мальчиков и девочек, душевые, помещения для тренеров и зрительские места на 50 человек. Для работы в холодное время года установлены системы отопления.

Строительство модульных залов началось в ноябре 2025 года. Объекты возвёл общественный фонд «Қазақстан халқына», после чего их передали городу.

В церемонии открытия приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

Новые спортивные площадки позволят жителям Кайнарбулака и Нурсата заниматься спортом недалеко от дома.