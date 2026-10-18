Какие новостройки Шымкента имеют разрешения на привлечение средств дольщиков

Жителей Шымкента предупредили о финансовых рисках при покупке квартир в строящихся жилых комплексах. В акимате города призвали граждан тщательно проверять документы застройщиков и убедиться в наличии разрешения на привлечение средств дольщиков.

Как сообщили в акимате, сделки, заключённые с нарушением законодательства о долевом участии в жилищном строительстве, могут быть признаны незаконными.

В частности, договоры предварительного бронирования, резервирования, инвестирования и уступки права требования, которые предлагают строительные компании, не гарантируют покупателям получение квартиры в собственность или возврат вложенных денег.

Согласно Закону РК «О долевом участии в жилищном строительстве», привлекать средства дольщиков без соответствующего разрешения запрещено. За нарушение этих требований предусмотрена ответственность.

В представленном перечне указаны 45 разрешений на привлечение средств дольщиков в Шымкенте.

Из них 37 выданы местным исполнительным органом, ещё восемь приведены в отдельном списке разрешений с участием единого оператора.

В числе жилых комплексов, указанных в документах, — Flora Gardens, Seasons Join, Avenue 32, Kausar Riverside, Grand Park Vita, Grand Park Aura, Tulpar, 4YOU Shymkent, Arman Qala Family, Atamura Dastur, Smart House, Jas Otau Turan, Panorama, Murager, Baidybek, Meridian и другие.

В отдельном перечне разрешений с участием единого оператора представлены восемь проектов и очередей строительства:

* Otbasy — III очередь;

* Pioneer City — 2-я очередь;

* «Жанұя» — 1-я очередь;

* «Жанұя» — 2-я очередь;

* 4Seasons Crystal — 3-я очередь;

* KAINAR VILLAGE — 1-я очередь;

* SHYRAI Residence — 1-я очередь;

* BIG TULPAR — 1-я очередь.

В опубликованных таблицах также содержатся сведения о застройщиках, уполномоченных компаниях, адресах объектов, номерах разрешений, этажности и планируемых сроках ввода домов в эксплуатацию.

При этом разрешения могут распространяться только на определённые очереди или блоки жилого комплекса. Поэтому покупателям необходимо проверять не только название новостройки, но и документы на конкретный объект.

В акимате рекомендуют перед заключением договора внимательно изучить документацию застройщика, убедиться в законности строительства и наличии действующего разрешения на привлечение денег дольщиков.

Ознакомиться с перечнем объектов, имеющих соответствующие разрешения, можно на официальном сайте акимата Шымкента.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8 747 309 44 87.