Депутат мажилиса парламента Павел Казанцев рассказал, где увидел клондайк для всевозможных горных проектов.

«Немногие знают, что Казахстан раньше гремел как горная держава. Во-первых, у нас есть горы любого формата и типа. У нас были и есть сейчас альпинисты мирового уровня. Казахстан в настоящее время восстанавливает этот статус. Проект «20 вершин Казахстана» сделал огромнейший вклад в это. Интерес к горам возрождается, просыпается, активизируется. Я был участником последнего этапа в Туркестанской области и для себя открыл чисто эмоционально иные форматы горных массивов. То, что я увидел на юге, — это такой клондайк для всевозможных горных проектов», — сказал Павел Казанцев на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik Казахстан.

Экспедиция «20 горных вершин Казахстана» состоялась в рамках празднования юбилея столицы. Она охватила Алматинскую, Туркестанскую, Восточно-Казахстанскую области. Отправной точкой стала горная вершина на северном склоне Тянь-Шаньского хребта Заилийского Алатау — пик Нурсултан высотой 4 376 метров.