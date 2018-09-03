29 сентября пройдет ежегодный Женский забег. Событие носит уникальный характер и призвано привлечь девушек и женщин города и региона к активному образу жизни. Очередное тематическое соревнование пройдет в рамках подготовки к масштабному Алматы марафону 2019.

Женский забег – ежегодное событие, забег формата Fun Run призван подарить больше удовольствия от преодоления дистанции и участия в мероприятии, чем жажды победы и соперничества. В этом году соревнования пройдут уже в третий раз. Ежегодно на старт выходят самые креативные и спортивные девушки. В этом году забег тематический, в стиле киногероев – участницы могут выйти на старт как с необычным макияжем или атрибутикой, так и в полноценном костюме. Правило для внешнего вида одно – ничего не должно мешать безопасности участницы и ее отличному настроению.

Регистрация уже открыта на сайте – http://www.almaty-marathon.kz/ru/events/girlsrun2018/reg/. Девушек ждет преодоление 8 км дистанции на одной из самых красивых территорий города – парк Атакент.