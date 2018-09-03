Жители по улице Мичурина №39 в Кентау не в первый раз пытаются достучаться до местных властей. Горожане могут остаться без своего жилья. Жильцов совсем скоро планируют выселить из своих квартир, под предлогом, что дома старые и уже идут под снос. Мол, жить в этих домах опасно!

В многоэтажках много и квартир-приведений, в которых никто не живет, но, с момента присвоения Туркестану статуса областного центра, пустующие квартиры начали обживаться. Узнав новости, жители возмутились. По словам жителей, приезжала некая комиссия несколько лет назад, которая и провела экспертизу. Приговор дому вынесли однозначный: под снос!

«Они нам говорят, что мы вам дадим жилье, вставайте в очередь, а когда эта очередь подойдет — мы точно не знаем. Аким с нами говорит на повышенных тонах. Нам обещают снять квартиры, у меня, к примеру, 7 человек в семье, куда я пойду? А этот дом, по сравнению с теми, которые нам предлагают, прочнее в сто раз. Как нам быть?» — говорит Назима Талипова.

«Аким сказал, что ни компенсации, ничего вам не будет. Вас все равно выселят. Говорят, что дом наш стоит на болоте, посмотрите наш подвал, где они нашли болото? С нами никто ничего не согласовывал, какая экспертиза, кто нас уведомил? Нас проигнорировали. А теперь вот еще что, что к нам приезжали депутаты как-то раз и сказали, что ремонт будут делать. И где они?» — говорит Мурат Алтыбаев.

Узнав, что наша съемочная группа находится на проблемном участке, на сход приехали местные власти. Жители своих возмущений не скрывают, заместитель акима города Кентау поясняет, что выселение из домов неизбежно.

«Мы вам дадим жилье, тут нельзя жить. Дом опасный, он может упасть. Мы вас предупреждали, не обманывайте. В любом доме Кентау снимайте квартиры, акимат все оплатит «, — говорит Алдамуратов Абдумалик, заместитель акима г. Кентау.

Когда пройдет выселение — пока неизвестно, но жители планируют писать жалобу президенту страны, так как местные власти, по их мнению, не могут справиться с этой задачей.

Совсем рядом с проблемным домом идет строительство новой многоэтажки, дадут ли жителям 39-го дома квартиры здесь — пока не ясно. Но понятно одно, что из своих больших квартир жителей просто так не выселить, они обещают встать живой стеной для тех, кто посмеет тронуть их дом. А мы будем следить за развитием событий.

Шуддин Саидов