Эпидемический сезон ОРВИ, (гриппоподобных заболеваний) и гриппа начнется уже в октябре 2018 года и продлится до мая 2019 года.

Грипп в предстоящем 2018-2019 эпидсезоне в Казахстане обозначится функционированием тремя штаммами: A (H1N1) — Мичиган, A (H3N2) – Сингапур, а также B – Колорадо, которые по рекомендации Всемирной организации здравоохранения были включены в состав трехвалентной вакцины применяемой в Казахстане.

Напомним, что на протяжении всего прошлого эпидсезона наблюдалась параллельная циркуляция 3 вирусов гриппа: А(H1N1), A (H3N2), а также B.

Ежегодно противогриппозные вакцины проходят штаммовые обновления. Прививание проводится с помощью вирусов, которые циркулировали в предыдущем сезоне. Эффективность такого метода предупреждения заражения зависит о того, насколько вакцины создают прогнозируемые штаммы.

Механизм развития гриппозной инфекции имеет ряд особенностей. Первые симптомы гриппа зависят от количества вирусных частиц, попавших в организм, состояния иммунной системы человека, типа вируса. Болезнь начинается с инкубационного периода. От заражения до появления первых симптомов проходит от нескольких часов до нескольких дней (в среднем 2-4 дня).

Симптомы заболевания нарастают очень остро, поэтому пациент не всегда точно указывает на начало болезни.

Следует помнить, о симптомах, требующих экстренной помощи: температура выше 38-40°С, которая сохраняется дольше 3-5 дней, сильные головные боли (не проходят после приема обезболивающих препаратов), а также одышка, нарушения сознания, судороги, геморрагические высыпания на коже.

Острые вирусные инфекции имеют группы особого риска, которые больше всего подвержены заражению. В эту категорию риска входят дети, беременные, люди с хроническими заболеваниями, в том числе и сами медицинские работники и все люди, чья работа связана с тесным контактом с населением.

Среди них за счет средств государственного бюджета вакцинируются дети с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иммунной недостаточностью, ослабленные и часто болеющие дети, медицинские работники и беременные женщины во втором и третьем триместре. Каждая из этих групп риска подвержена наиболее тяжелым формам болезни. При этом своевременное прививание сводит к минимуму тяжесть течения болезни.

По информации Комитета охраны общественного здоровья ежегодно в Казахстане вакцинируется более 10% населения начиная с октября. В 2018 году на бюджетные средства закуплено 1,5 млн. доз вакцины «Гриппол +», производства Россия, на сумму свыше 1 млрд 200 млн. тенге. Вакцина содержит антигены штаммов гриппа A(H3N2) и А(H1N1) и В. Кроме неё в Казахстане зарегистрированы ещё 4 вакцины против гриппа от 3-х производителей. Это вакцина «Ваксигрип» и «Ваксигрип Тетра» (Франция), «Инфлювак», (Нидерланды) и противогриппозная вакцина (Китай), которые также можно использовать в качестве специфической профилактики.

Отметим, что прошлый сезон от предыдущих сезонов отличался поздним началом циркуляции вирусов гриппа, первые единичные случаи зарегистрированы в конце октября в городе Астана. Активная циркуляция вирусов гриппа определена с начала января на всей территории РК и максимальное число положительных проб на грипп зарегистрированы в феврале месяце. За эпидсезон 2017-2018 года по республике было зарегистрировано 530 тысяч случаев ОРВИ, в том числе 2118 случаев лабораторно подтвержденного гриппа.

Помимо гриппа в Казахстане циркулируют и гриппоподобные вирусы. В прошлом сезоне исследовано около 3 тысяч образцов, что в 1,5 раз больше по сравнению с прошлым сезоном, из них в 4% установлен положительный результат (1146 случая). В основном выявляются риновирус, РС вирус, парагрипп, метапневмовирус, бокавирус и аденовирусная инфекция.

Комитет охраны общественного здоровья напоминает, что в целях профилактики каждый желающий может получить платную прививку против гриппа, которая проводится в частных центрах вакцинации, в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства, имеющих разрешение уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Адреса таких медицинских учреждений, проводящих вакцинацию против гриппа будут размещены на сайтах территориальных департаментов охраны общественного здоровья и управлении здравоохранения по месту жительства. Стоимость вакцины против гриппа в платных кабинетах в различных регионах варьируется от 1600 до 3500 тенге

Также не стоит забывать об основных правилах профилактики гриппа:

Самой эффективной мерой профилактики гриппа является вакцинация, которая проводится в предэпидемический сезон (октябрь-ноябрь месяц).

Кроме вакцинации против гриппа, есть еще и неспецифические меры профилактики как гриппа так и других гриппоподобных заболеваний (ОРВИ). Такие как:

— ограничение времени пребывания в местах массовых скоплений людей;

— использование одноразовых масок в закрытых помещениях и местах скопления людей;

— по возможности ограничить контакт с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют;

— чаще и тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;

— промывание полости носа солевым раствором, особенно после улицы и общественного транспорта;

— часто проветривать помещение, в котором находитесь;

— регулярно делать влажную уборку в помещении, в котором находитесь;

— увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь;

— употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, шиповник,облепиха,смородина, лимон и др.);

— по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.

Ведите здоровый образ жизни, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.