В Министерстве образования и науки РК в ответ на запрос Zakon.kz дали разъяснения, почему запустят электронные версии учебников не с начала учебного года, а в октябре.

Как выяснилось, почти месячная задержка связана с проведением работ по размещению электронных версий на интернет-порталах издателей. Поэтому скачать бесплатные книжки по QR-коду можно будет только с октября. Специальные версии учебников с QR-кодом по обновленной школьной программе будут доступны для учащихся 3,6 и 8 классов. Следующий этап программы станет доступен только в 2019 году, когда выпустят учебники для учащихся 4,9 и 10 классов (по мере переиздания).

При этом мониторинг нововведения по размещению электронных версий МОН РК оставили за собой. Несмотря на удобство новой системе, в ведомстве отметили, что не все родители сегодня одобряют исключительно электронные версии книг для полного отказа от бумаги. Кроме того, некоторые семьи не в состоянии себе позволить устройство, с которого было бы комфортно открывать цифровые версии учебников.

Интересно то, что на вопрос: как родителям сэкономить на покупке учебников, если они появятся в доступе лишь в октябре? В министерстве ответили, что местные исполнительные органы обеспечивают детей всей необходимой литературой в полном объеме, исключая необходимость ее приобретения за свои сбережения.