Вытеснят ли электронные учебники обычные?

80% казахстанских учебников с первого по одиннадцатый классы переведены в электронный формат. Всего оцифрованы 436 наименований книг. К началу следующего учебного года в электронный формат планируют все школьные издания.

Но они не смогут вытеснить обычные учебники, уверены в республиканском научно-практическом центре экспертизы содержания образования. Каждая школа будет сама решать как внедрять электронные учебники в учебный процесс.

«Методика использования электронных учебников будет зависеть от каждой школы и каждого учитель. Это не значит что целый урок они используют электронный учебник, какие-то элементы, какие-то задания в процессе, ведь отличие электронного учебника от бумажного состоит в том что он дополнен аудио, видеоматериалом, какими-то интерактивными заданиями», — говорит Назира Абдрахманова, директор республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования.

Учителя говорят, есть много за и против электронных учебников. Бумажные книги — это основа обучения, но можно использовать и оцифрованные варианты, ведь они значительно улучшают усвояемость предмета.

«Если аудиал — он послушает, если визуал — он посмотрит материал, на усмотрение ребенка. Сразу все внедрить сложно, перейти на электронный вариант, нужно все поэтапно, постепенно, сначала какие-то отдельные предметы перевести в электронный вариант, а остальные по обычным традиционным учебникам «, — говорит Сауле Усенова, учитель русского языка.

Мнения разделились и у родителей, одни за электронные книги, другие против их использования.

Специалисты говорят, чтобы полностью перейти на электронные учебники, нужно обеспечить всех детей школьного возраста качественными планшетами, местами для их зарядки, хранения, предоставить техническое сопровождение. Но самое главное — в них должен быть качественный контент.

«Удержать внимание ребенка — это самая главная задача педагога, поэтому если будет интересный контент в электронном варианте, то я думаю с большим интересом и мотивацией дети будут обучаться «, — говорит Гульанр Умарова, общественный деятель.

Эксперты говорят, важно учесть и рекомендации минздрава для того, чтобы не навредить школьникам. Поэтому, вероятнее всего, переход на электронные книги обучения займет не один год.