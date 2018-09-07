В Шымкенте вчера с раннего утра горожане, ожидавшие автобус 70-го маршрута, приехали на работу со значительным опозданием. Простояв на остановке несколько часов, до нужного места в итоге им пришлось добираться на других маршрутах.

«Мы ехали в школу, в район водоканала, но полтора часа прождали семидесятый автобус, но безрезультатно. Пришлось в итоге ехать на такси», — рассказали школьники.

«Семидесятый» автобус я жду больше часа. Мне нужно ехать на массив «Кайнар Булак». Теперь придется ехать с пересадками. Автобуса нет», — жалуется пассажир.

К обеду несколько автобусов «семидесятого» маршрута всё-таки появились на дороге. И мы поинтересовались у водителей, что помешало им выйти в рейс вовремя. Как оказалось, перевозчики таким способом выразили свой протест нарушениям правил пассажироперевозок, которые совершают водители других маршрутов.

«Водители других маршрутов подъезжают на остановки, нас зажимают, мы не можем тронуться, в итоге к ним в автобусы садится больше людей, а мы остаёмся без пассажиров. А уговорить людей садиться к нам в автобус мы не можем. Солярка, бензин дорогие. Работаем с пяти часов утра до одиннадцати (тут водитель, конечно, преувеличил, в Шымкенте после восьми вечера автобусы вообще не встретишь — от авт.), а когда посчитаем деньги после всех расходов, на хлеб детям не хватает», — завел жалобную песню водитель.

«У нас очень длинный маршрут. Мы едем от посёлка Кайнар булак и до конечной два с половиной часа. А водители других компаний едут по короткому маршруту, забирают перед нами пассажиров и мы едем пустые», — вторит ему коллега.

Как рассказали сотрудники городского акимата, с этой проблемой они знакомы. С утра уже была проведена беседа с представителями транспортных компаний и нарушители были предупреждены об ответственности за нарушения графика движения.

Наурыз Сугиралиев, начальник отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «Мы уже написали письмо в органы внутренних дел с предложением провести рейд по транспорту. До этого мы уже неоднократно проводили подобные рейды. Теперь же эта проблема будет стоять на особом контроле».

Сегодня в Шымкенте пассажиров по 73-м маршрутам обслуживают 1143 автобуса. Ещё 315 новых автобусов появятся на дорогах Шымкента в ближайшее время.

После обеда автобусы вышли на маршрут.

Данияр Худайбергенов