В Туркестане стартовал конкурс «Таңғажайып Түркістан».

Об этом сообщил руководитель областного управления внутренней политики Бейсенбай Тажибаев. В ходе встречи со студентами МКТУ им.Ясави руководитель призвал их принять участие в конкурсе.

Цель конкурса — реализация программы «Сакральная география Казахстана», озвученной в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», пропаганда истории и поднятия туристического потенциала родного края.

«Как вы знаете, была создана Туркестанская область. Туркестан занимает особое место не только для казахов, но и для всего тюркского мира. Мы должны все принять участие в пропаганде истории нашего региона и его удивительной природы. У студентов Международного Казахско-Турецкого университета им. Хожа Ахмета Ясави появилась уникальная возможность поучаствовать в этом. В учебном заведении около 100 студентов обучаются по специальности «Журналистика».

Среди них есть и те, кто получает знания на английском и турецком языках. Поэтому можно написать статьи на нескольких языках о Туркестанской области и городе Туркестане и проявить себя за рубежом. Поэтому хотелось бы, чтобы наши молодые коллеги работали вместе с нами. С этой целью я призываю создать волонтерский клуб журналистов. Вы сможете внести свой вклад в популяризацию истории Туркестана и повышению туристической привлекательности. К примеру, стартует конкурс «Таңғажайып Түркістан». В нем могут принять участие активные пользователи любой социальной сети. Приглашаем вас принять в нем участие», — сказал руководитель управления, обращаясь к студентам университета.

Отметим, что конкурсантам необходимо опубликовать в социальной сети facebook пост о 24 объектах, вошедших в «Сакральную географию Казахстана» от Туркестанской области.

Каждый участник должен написать не менее 20 постов. Материалы конкурса будут приниматься в период с 14 сентября по 12 декабря этого года. Победители определятся решением комиссии, образованной организатором конкурса. Лучшие из предложенных работ будут оцениваться в группе «Түркістан жаршысы» социальной сети facebook.

Учитываются количество набранных голосов и размещенных репостов. Призовой фонд конкурса — 1350000 тенге. Участников конкурса наградят тремя призовыми местами и вручат Гран-при, а также присудят поощрительные призы.

Наряду с этим, в ходе прошедшей встречи руководитель программы «Рухани жаңғыру» в МКТУ им.Х.А.Ясави Амирекул Абуов, декан факультета социальных наук Эфтал Батмас, заведующий кафедрой «Туризм и журналистика» Сердали Бекжигит и ряд других граждан поделились своими мнениями и рассказали о проблемах в сфере журналистики.

Студенты также высказали свои предложения и выразили готовность участвовать в предложенной инициативе по формированию нового облика Туркестана.

Пресс-служба акима Туркестанской области