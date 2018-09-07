Ситуация в общеобразовательной школе им. А. Фирдоуси одноименного села Мактааральского района стабилизировалась.

В общеобразовательной школе имени А. Фирдоуси учатся 700 учеников, их них 371 – девочка. Все ученицы приходили в школу в одежде с элементами религиозного атрибута — особом платке. 1 сентября их не пустили на территорию школы именно по этой причине. Дело дошло до министра, и тот категорически заявил, что ко всем ученикам страны единые требования к школьной форме и поблажек никому не будет. Комиссии, которая побывала в селе, пришлось изрядно поработать. Но переговоры с родителями оказались плодотворными.

В итоге 4 сентября все девочки начальной школы (1-4 классы) пришли в школу в соответствующей форме. 198 учениц старших классов тоже посещают занятия. Ведется разъяснительная работа еще с 60 ученицами, которые не соблюдают требований к единой школьной форме.

Чтобы решить сложившуюся ситуацию, была сформирована специальная рабочая группа.

С 3 сентября ученицам школы им. А. Фирдоуси, не соблюдавшим единую школьную форму, запретили посещать школу. Родители учениц, пропустивших школу три дня подряд, были оштрафованы.

С жителями села, выразившими недовольство, члены рабочей группы провели всестороннюю разъяснительную работу. Специалисты государственных органов и религиозных объединений провели несколько собраний с родителями, со старшими аула и представителями местной интеллигенции и объяснили требование по соблюдению общих стандартов образования в светском государстве.

Специально приехавшие 40 психологов работали с каждой ученицей. С 7 сентября ученицы данной школы будут участвовать в спортивных и культурных мероприятиях.

Следует отметить, что 1 сентября состоялась церемония открытия нового здания средней школы имени А. Фирдоуси. В этом году из республиканского бюджета на эти цели было выделено 1 млрд. 350 миллионов тенге. Современное новое учебное заведение рассчитано на 600 мест.